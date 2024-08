Supermarkt-Dieb: Polizei sucht diese Person

Der mutmaßliche Täter flüchtete in unbekannte Richtung aus dem Geschäft.

Kärnten. Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. Mai 2024: Gegen 18.30 Uhr wurde eine bis dato unbekannte, männliche Person in einem Supermarkt in Klagenfurt (Fischlstraße) beobachtet, wie er Lebensmittel (unter anderem zwei Flaschen Alkoholika) in seine Umhängetasche bzw. in seine Hostentasche steckte.

Im Kassenbereich, wo er nur einen Teil der Lebensmittel bezahlen wollte, wurde er von einer Ladendetektivin aufgefordert seine Tasche zu öffnen und alle darin befindlichen Lebensmittel zu bezahlen. Dies versuchte der Unbekannte zu verhindern, indem er der Ladendetektivin einen wuchtigen Stoß gegen den Oberkörper versetzte, sodass diese gegen einen Warenstapel taumelte.

Der unbekannte Täter versuchte daraufhin mit dem Diebesgut aus dem Geschäft zu flüchten. Er stürzte aber und wurde von einer Supermarkt-Mitarbeiterin und der Ladendetektivin aufgehalten. Der Mitarbeiterin gelang es die Tasche aus seiner Hand zu reißen. Durch das Gerangel konnte sich der Tatverdächtige jedoch entreißen und das Geschäft in unbekannte Richtung verlassen.

Für den Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Eventuelle Hinweise werden auf der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße unter 059133/2585 entgegengenommen.