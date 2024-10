Wanderer stürzt 150m weit ab – 53-Jähriger tot

Während des Abstieges stürzte ein 53-jähriger Wanderer etwa 150 Meter in die Tiefe.

Kärnten. Am Samstag gegen 11:45 Uhr unternahm ein 53-jähriger erfahrener und gut ausgerüsteter Wanderer in Begleitung eines weiteren Wanderers eine Tour zum Gipfel der Rjautza in den Karawanken. Im unwegsamen Gelände stürzte der 53-jährige Mann während des Abstieges aus bislang unbekannter Ursache etwa 150 Meter in die Tiefe.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.