Wegen Pinkelpause: Kärntner (50) ging auf Polizisten los

Die Beamten erwischten den 50-Jährigen beim Wildpinkeln in der Nacht auf Donnerstag.

Der Kärntner hatte gegen 22.45 Uhr auf einem Parkplatz in ein Gebüsch in Klagenfurt uriniert und war danach wieder in sein Auto gestiegen. Zwei Beamte einer Zivilstreife hatten den Völkermarkter beobachtet und wollten ihn deshalb kontrollieren.

Plötzlich legte Autolenker den Retourgang ein und begann rückwärts zu fahren. Ein Polizist, der zwischen der geöffneten Fahrertüre und dem Fahrzeug stand, wurde beinahe niedergestoßen. Erst als das Auto gegen einen parkenden Pkw stieß, blieb es stehen.

Die zwei Beamten versuchten daraufhin, den Motor abzuschalten, wurden jedoch von dem 50-Jährigen aus dem Fahrzeug weggedrängt. Dadurch wurde ein Polizist verletzt. Der Kärntner konnte flüchten - wurde aber schon eine Stunde später von einer anderen Polizeistreife angehalten und festgenommen. Einen Alkotest verweigerte der 50-Jährige.