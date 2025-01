Weltweit größtes Eislauf-Spektakel auf Natureis am Kärntner Weißensee

Noch bis 1. Februar werden die Runden gezogen.

Die Elf-Städte-Tour am Weißensee in Kärnten ist das weltweit größte Eislauffestival auf Natureis. Rund 6.000 Holländer kommen zum Sportereignis, das noch bis 1. Februar läuft. Die Volksläufe finden jeweils dienstags und freitags statt. „Dazwischen finden die Profirennen und holländischen Meisterschaften statt. 200 Kilometer werden in der Königsdisziplin absolviert“, erklärt Eismeister Norbert Jank. „Diese 14 Tage sind wir annähernd bei 100-prozentiger Auslastung aller touristischen Betten hier am Weißensee. Das bedeutet etwas über 30.000 Nächtigungen, die durch dieses Event hier produziert werden“, sagt Thomas Michor vom Weißensee-Tourismus.