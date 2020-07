Laut Polizei kam er bewusstlos auf der Fahrbahn der Mirnock-Straße zum Stillstand.

Radenthein/Wien. Ein 59 Jahre alter Urlauber aus Wien ist am Dienstag kurz vor 9.00 Uhr am Mirnock nahe Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) beim Schwammerlsuchen abgestürzt. Laut Polizei kam er bewusstlos auf der Fahrbahn der Mirnock-Straße zum Stillstand. Spaziergänger fanden ihn. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin wurde der Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.