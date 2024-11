Zähne ausgeschlagen: 18-Jährige zur Prostitution gezwungen

Der Rumäne soll das erst 18-jährige Opfer schwer verletzt, ihm Essen verweigert und es unter Drogen gesetzt haben.

Der Rumäne soll seine 18-jährige Landsfrau nach Österreich gelockt und in Völkermarkt zur Prostitution gezwungen haben. Er habe ihr vorgetäuscht hierzulande in einer Fabrik arbeiten und Geld verdienen zu können.

Doch nach ihrer Ankunft in Österreich ging die junge Frau durch die Hölle. Um an sein Ziel zu kommen und mit der Frau Geld zu verdienen, habe der Rumäne sie so brutal geschlagen, dass sie zwei Zähne verlor. Zudem habe er ihr Essen verweigert und sie unter Drogen gesetzt, um sie gefügig zu machen.

Opfer musste Geld abgeben

Das eingenommene Geld musste die 18-Jährige ihrem Zuhälter zur Gänze abliefern. Am vergangenen Wochenende wurde die Polizei auf den Fall aufmerksam, die Beamten rückten zum Völkermarkter Rotlichtlokal an, in dem die Frau arbeitete. In den Wohnräumen oberhalb des Etablissements wurde der Beschuldigte festgenommen. Bei ihm wurden auch zwölf Gramm Crystal Meth sichergestellt - diese Droge war der Frau verabreicht worden.