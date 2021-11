Zuhälter gestand Rotlicht-Mord

Weil er die BH mit dem Krankenhaus verwechselte, legte er die Leiche vor der Behörde ab.

Ktn. Der spektakuläre Mord an einer Prostituierten in Villach ist geklärt: Ihr rumänischer Freund und Zuhälter hat die Tat gestanden, der 28-Jährige sitzt in U-Haft.

Wie berichtet, war das 29-jährige Opfer, das in einem hauptsächlich von italienischen Freiern besuchten Bordell arbeitete, mit einem selbst gebastelten Baseballschläger getötet worden. Die Leiche wies zahlreiche Verletzungen auf, der Mörder muss wie von Sinnen auf die Frau eingeschlagen haben.

Ursache für tödlichen Streit noch ungeklärt

Warum der dringend Mordverdächtige sein lebloses Opfer am helllichten Tag ausgerechnet vor dem Gebäude der Bezirkshauptmannschaft ablegte, ist inzwischen auch klar. Staatsanwalt Markus Kitz: „Er hat die Behörde mit dem Krankenhaus verwechselt.“ Deutsche Sprach- und Ortskenntnisse in Villach hat der 28-Jährige kaum.

Warum es zum tödlichen Streit gekommen war, ist noch unklar.