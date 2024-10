Zwei Kokainschmuggler in Kärnten festgenommen

Bei Hausdurchsuchungen in den Wohnungen der Männer im Bezirk Völkermarkt wurden eine geringe Menge Kokain und mehrere 1.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Völkermarkt. Weil sie Kokain von Slowenien nach Kärnten geschmuggelt und verkauft haben sollen, sind am Wochenende zwei slowenische Staatsbürger im Alter von 32 und 31 Jahren festgenommen worden. Bei Hausdurchsuchungen in den Wohnungen der Männer im Bezirk Völkermarkt wurden eine geringe Menge Kokain und mehrere 1.000 Euro Bargeld sichergestellt. Vorerst wurde ihnen der Verkauf von 300 Gramm Kokain an verschiedene Abnehmer nachgewiesen, teilte die Polizei mit.