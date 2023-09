Kilometerlange Staus im Reiseverkehr

ÖAMTC meldet einstündige Verzögerung auf A10 in Richtung Villach. Lange Staus gibt es auch in Tirol

Am Samstagvormittag hat der ÖAMTC starke Staubildung rund um den 14 Kilometer langen Baustellenbereich auf der A10 im Bereich der Tunnelgruppe Werfen gemeldet. Aufgrund einer Fahrbahnverengung verzögerte sich die Weiterfahrt zwischen Kuchl und Golling in Fahrtrichtung Villach um 60, in der Gegenrichtung zwischen Eben und Pfarrwerfen um 30 Minuten, die Staulänge änderte sich laufend. Auch in Tirol führte das hohe Verkehrsaufkommen in Richtung Süden zu starker Staubildung.

Nach einem Unfall nördlich von Heiterwang war die B179 Fernpassstraße in beiden Richtungen bis etwa 13.45 Uhr fast eineinhalb Stunden lang gesperrt. Infolge dessen reichte der Stau in Fahrtrichtung Nassereith von Heiterwang bis zum Grenzübergang Füssen zurück. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung stand der Verkehr auf einer Strecke von acht Kilometern bis zum Lermooser Tunnel.

Staus auch in Tirol

Auf der A13 wurde in Fahrtrichtung Süden zwischen Patsch und Nößlach ein Zeitverlust von einer Stunde vermeldet. Um die Mautstelle Sterzing kurz nach der italienischen Grenze zu passieren, wartete man in beiden Richtungen am Samstagnachmittag etwa eine halbe Stunde.

Ursächlich für den unerwartet starken Reiseverkehr in Richtung Süden dürfte laut ÖAMTC das verlängerte Wochenende in Deutschland vor dem Tag der Deutschen Einheit am kommenden Dienstag sein.