Knalleffekt: Josef Fritzl wird entlassen

Mehr dazu in Kürze ...

Drei Richterinnen haben entschieden: Der wohl bekannteste österreichische Strafgefangene Josef Fritzl wird in den Normalvollzug verlegt. Zwei Wochen nahm sich der Dreier-Senat für diese wichtige Entscheidung Zeit. Am 30. April hat die Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Im Zentrum stand das Gutachten der Sachverständigen Adelheid Kastner.

Laut dem Beschluss des Landesgerichts Krems an der Donau, der am Montag, 13.5.2024 herausgegeben und am Dienstag kommuniziert wurde, darf Josef Fritzl vom Maßnahmevollzug in den Normalvollzug überstellt werden. Vorerst soll er im derzeitigen Setting in der Justizanstalt Stein bleiben. 2009 war Fritzl in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden.

Es ginge von ihm keine Gefährlichkeit mehr aus. Deshalb sei eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum mehr notwendig. Auch seine fortschreitende Demenz und der körperliche Abbau wurde in dem Beschluss erwähnt. Es sei mit keiner strafbaren Handlung mehr zu rechnen.

Freiheit in Sicht?

Laut seiner renommierten Anwältin Astrid Wagner ist es nur eine Frage der Zeit, wann der 89-Jährige wieder in die Freiheit entlassen wird. "Es kann sich dabei vielleicht nur um Monate handeln", so Wagner zu oe24.