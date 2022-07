Kreiskys Käfer-Cabrio um 85.100 Euro versteigert

Ein Käfer-Freak kaufte den bestens erhaltenen Käfer der Kanzler-Legende.

Wien. In Wien wurde am Samstag das Käfer-Cabrio des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky versteigert. Ein vom Auktionshaus so bezeichneter „Enthusiast“ sicherte sich das ehema­lige Urlaubsgefährt für 85.100 Euro, dem nahezu Dreifachen der offiziellen Schätzung.

Bruno Kreisky war mit dem „1975 Volkswagen 1303 Cabriolet“ rund um seinen Zweitwohnsitz auf Mallorca unterwegs. Das Fahrzeug ist weitgehend im Originalzustand bestens erhalten.