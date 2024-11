× Kulinarik mit einem Touch Portugal

SALT&honey, Teil des HOUSE of BLE Hotels am Getreidemarkt in Wien 1, setzt neue mediterrane Gourmet-Noten. Die beiden Chef-Köche Lilia Felizardo (Porugal) und Vedran Simic (kroatien) lieben frischen Fisch - dasschmeckt man.

Cristiano Ronalds Lieblingsgericht: Bacalhau à Brás © Stelzmüller × Kennen Sie das Lieblingsgericht des portugiesischen Fußballstars Cristiano Ronaldo? Im neuen mediterranen Restaurant SALT&honey serviert man das traditionelle portugiesische Gericht Bacalhau à Brás – der für Portugal typische eingesalzene Kabeljau wird mit frittierten Erdäpfeln und Oliven gemischt. Echt köstlich. Mediterrane Küche: Gegrillter Oktopus mit Polenta. © SALT&honey × Kroatische & protugiesische Geschmackskomponenten Als Teil des Hotels House of BLE lädt SALT&honey nicht nur Hotelgäste, sondern auch Genussliebhaber ein. Für die außergewöhnlichen südeuropäischen Kreationen sorgt das kroatisch-portugiesische Küchen-Duo Lilia Felizardo und Vedran Simic. So begeistert etwa der gegrillte Oktopus mit Polenta und Gemüse-Ragout oder die aromatische Portwein-Ente mit hausgemachten Gnocchi. Dazu serviert man handverlesene Weine aus Portugal und Österreich. © SALT&honey × Anders gewürzt: Salz trifft auf Bienenhonig

Und bei allen Speisen ist der Restaurantname SALT&honey Programm: Salz sorgt für die Würze der Gerichte, und Honig verleiht ihnen die sanfte Süße – wie der cremigen Feta-Brûlée, dem zart schmelzenden Mousse au Chocolat oder dem SALT&honey-Signature-Starter Sardinen aus Porto auf Brotchips mit hausgemachter Aioli und eingelegten roten Zwiebeln. House of Ble CEO Rosa da Silva liebt Mousse au Chocolat. © Roland Graf × Für das Konzept und die Designsprache des Restaurants verantwortlich zeichnet House of BLE CEO Rosa da Silva. Sie betont: „Die Gäste sollen sich willkommen fühlen!“ Es ist der neue Hotspot am Getreidemarkt – vom Frühstück über Business-Lunch bis zum romantischen Abendessen.