Kunstsinniges Diebspärchen stahl teures Besteck

Zwei Verdächtige im lässigen Freizeit-Style, die als kunstinteressierte Kunden in Galerien sowie in Kunsthandel- und Antiquitätengeschäften umgehen, werden als mutmaßliche Seriendiebe mit eigentümlicher Vorliebe

Wien, Sbg. Nach einer Serie von Coups in Wien und Salzburg fahndet die Polizei nach einem jüngeren Mann mit wallender Haarpracht und seiner vermutlich noch jüngeren Komplizin, die durch ihr gespieltes hektisches Getue von dem wahren Vorhaben des Duos abzulenken weiß.

Demnach soll die Frau ein Kaufinteresse für Gegenstände vorgetäuscht haben, während der männliche Tatverdächtige wertvolle Gegenstände aus Silber und Gold - antikes Besteck und Küchenutensilien - stahl. Am 22. Juli sollen sie in einem Geschäft in Salzburg ein Schmuckstück im Wert von knapp 10.000 Euro abgestaubt haben.

Fotos der mutmaßlichen Täter aus einer Videoüberwachung wurden gesichert. Die Landespolizeidirektion Wien hat nun ihre Fotos zur Fahndung veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten. Es gilt die Unschuldsvermutung.