Kuvert mit Bargeld fehlt: Pensionistin (95) von Arbeitern bestohlen

Nach der Tat flüchteten die drei Männer samt der Beute in einem Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen.

Drei Unbekannte haben einer alten Dame (95) und deren Tochter (72) am Freitag nach Arbeiten am Dach deren Hauses in Klagenfurt ein Kuvert mit Bargeld gestohlen. Zuvor hatte die Tochter das Trio für den Tausch von Dachrinnen bezahlt und das Geld einem Kuvert entnommen. In einem unbeobachteten Moment dürfte dann einer der Arbeit den Umschlag an sich gebracht haben. Die drei Männer fuhren in einem Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen davon, teilte die Kärntner Polizei mit.

Die drei hatten gegen 12.00 Uhr den Tausch von Dachrinnen an dem Reihenhaus der 95-jährigen Frau in Klagenfurt angeboten. Die Vereinbarung wurde mit der im Haus anwesenden 72-jährigen Tochter geschlossen. Nach den Arbeiten wurde der vereinbarte Kaufpreis bezahlt. Danach dürfte einer der Männer das am Wohnzimmertisch liegende Kuvert mit Bargeld an sich gebracht haben. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die zwischen 35 bis 45 Jahre alten Täter waren laut Personenbeschreibung alle um die 1,70 Meter groß. Sie waren mit einem dunklen Kastenwagen mit polnischen Kennzeichen unterwegs.