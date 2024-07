Obdachloser Zwölfjähriger beim Kauf von Crystal Meth erwischt

Ein 29-jähriger Mann hat einem erst Zwölfjährigen in der Fruethstraße in Wien-Landstraße am Donnerstag Crystal Meth verkauft, das der Bub auch konsumierte.

Ursprünglich war die Polizei gegen 17.30 Uhr eigentlich alarmiert worden, da der Zwölfjährige mit einem Messer hantiert hatte. Bei der Kontrolle fanden die Beamten dann mehrere sogenannter "Baggies" mit Drogen, Bargeld in szenetypischer Stückelung und Messer bei dem 29-Jährigen und nahmen ihn fest, wie die Polizei am Freitag sagte. Streit unter Frauen: 20-Jährige stach auf Kontrahentinnen ein

Beim Zwölfjährigen wurden keine Suchtmittel gefunden. Er gab aber an, von dem Mann Drogen gekauft und bereits konsumiert zu haben. In seiner Vernehmung bestritt der 29-Jährige den Verkauf von Suchtmitteln. Anzeige wegen bestehenden Waffenverbots Aufgrund eines bestehenden Waffenverbots wurde der österreichische Staatsbürger nicht nur wegen Suchtmittelverkaufs, sondern auch nach dem Waffengesetz angezeigt. Der Zwölfjährige wurde ebenfalls angezeigt und der obsorgeberechtigten Stelle übergeben, da er als abgängig gemeldet worden war.