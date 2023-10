Leeres Auto mit eingeschlagenen Scheiben trieb in Fluss

Da vorerst nicht sicher war, ob noch Personen zuvor im Auto gesessen hatten, wurde eine große Suchaktion in die Wege geleitet.

Ktn. Ein Kleinwagen wurde am Sonntag gegen 17.30 in Klagenfurt in der Glan entdeckt. Bei dem PKW waren sämtliche Scheiben eingeschlagen, keine Personen saßen im Fahrzeug.

Da zuerst nicht klar war, ob noch Insassen vermisst werden, wurde eine große Suchaktion in die Wege geleitet, Einsatztaucher, ein Polizeihubschrauber und ein Kranwagen sowie eine Wärmebildkamera standen im Einsatz. Doch schon kurze Zeit später gab es vom Einsatzleiter der Feuerwehr eine Entwarnung.

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Pkw rollte selbst ins Wasser

Laut neuesten Informationen soll es sich um ein Übungs-Fahrzeug der Landesfeuerwehrschule handeln. Der Besitzer des Pkws ist ein Klagenfurter. Das Auto dürfte selbstständig in den Fluss gerollt sein.