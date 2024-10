Leiche mit Axt im Kopf in Wohnung in Favoriten!

In einer Wohnung in Wien-Favoriten, in der Bloch-Pauer-Promenade im Sonnwendviertel, ist eine entsetzlich verstümmelte Leiche entdeckt worden.

Wien. Bei dem Toten, der um 12.15 Uhr gefunden wurde handelt es sich laut oe24 um einen Mann, dessen Identität noch nicht geklärt ist - nicht einmal über das Alter gibt es derzeit gesicherte Informationen, so schlimm zugerichtet soll die Leiche sein. Die Spuren deuteten also auf ein eindeutiges, geradezu bestialisches Fremdverschulden hin, auch einen Verdächtigen soll es geben. Am Nachmittag stellte sich ein Mann auf einer Polizeiinspektion in Oberösterreich und gab an: "In meiner Wohnung in Wien liegt ein Toter."