Leichnam nach Brand gefunden - Frau (61) ist erstickt

Die Bewohnerin wurde im Vorzimmer ihrer Wohnung - sie wollte wohl vor den Flammen flüchten - von dem Feuer erfasst. Sie erlitt schwere Verbrennungen und erstickte schließlich an den Rauchgasen.

Stmk. Die Identität des nach einem Einfamilienhausbrand im obersteirischen Leoben in der Nacht auf Dienstag entdeckten Leichnams ist geklärt. Es handelt sich um die dort gemeldete Bewohnerin (61). Sie ist laut Obduktion sowohl an eingeatmetem Rauchgas als auch an Verbrennungen gestorben. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Brandursache ist laut den Ermittlern offenes Licht oder Feuer gewesen, sprich: Sie dürfte Raucherin gewesen sein oder sie vergaß eine brennende Kerze am Adventkranz. Das Wohnhaus wurde schwer beschädigt, die Schadenshöhe ist noch nicht klar.

Ermittler des Landeskriminalamtes haben mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Ursache des Unglücks ermittelt. Die Flammen waren eindeutig im Vorraum des Erdgeschosses des Wohnhauses ausgebrochen. Dort war auch die leblose Bewohnerin von der Feuerwehr im Zuge der Löscharbeiten gefunden worden.

Die Alarmierung der Feuerwehr war in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht durch Passanten entdeckt worden. Dem Bereichsfeuerwehrverband Leoben zufolge mussten die Einsatzkräfte unter schwierigen Bedingungen und mit schwerem Atemschutz vorgehen. Die Flammen waren nach rund zwei Stunden gelöscht.