Auto in Vollbrand: 100 Personen aus Wohnhaus evakuiert

Nach Pkw-Brand in Garage hatte sich starker Rauch ausgebreitet

In Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) mussten am späten Freitagnachmittag von der Feuerwehr rund 100 Personen aus einem Mehrparteienhaus evakuiert werden. Laut Polizei war in der Garage ein Pkw in Brand geraten, wodurch sich der Rauch im Gebäude ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Hausbewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

© FF Telfs ×

© FF Telfs ×

Verletzt wurde niemand. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

© FF Telfs ×

Brand auch in Kematen

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Freitag auch im nahen Kematen. Gegen 18:00 Uhr brach im Motorraum eines PKW aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Der 49-jährige ungarische Lenker des PKWs versuchte erfolglos den Brand mittels Handfeuerlöscher zu löschen, beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand der PKW in Vollbrand.

© FF Kematen ×

Für die Dauer der Löscharbeiten war die L13 in beiden Fahrrichtungen sowie die Abfahrt von der A12 auf die L13 gesperrt. Personen kamen keine zu Schaden.