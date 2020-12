Lotto: Diese Zahlen gewinnen 7,2 Millionen Euro

Trotz Corona und mit Abstand standen die Lotto-Spieler vor den Annahme-Terminals Schlange.

Hochspannung bis zuletzt herrschte rund um den fünften 5-fach-Jackpot in diesem so anstrengenden Corona-Jahr, das sich langsam dem Ende neigt – und endlich ging es beim Fieber wieder einmal nicht um mögliche Symptome, sondern um die Lotto-Begeisterung. Die Teilnahme war mit knapp 8 Millionen abgegebener Tipps weitaus größer als angenommen, sodass es am Ende sogar um 7,2 Millionen Euro ging.

Am Mittwoch, dem 23.12., um 18.47 Uhr war es soweit – da wurden die Zahlen live auf ORF2 gezogen.