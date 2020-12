Lotto-Jackpot: 7 Millionen Euro im Weihnachtspot

Jubeln unterm Weihnachtsbaum oder noch warten bis zur nächsten Ziehung?

Der fünfte Lotto-Jackpot in diesem Jahr ist wieder prall gefüllt. Trotz oder ­wegen Corona ist der Ansturm auf die Lotto-Annahmestellen gegeben, mit entsprechenden Abstandsregeln, versteht sich. Wer es noch sicherer haben will, spielt im Internet auf win2day.at. Die Lotterien rechnen mit rund sieben Millionen Tipps. Diese werden auf etwa 1,5 Millionen Wettscheinen bis zum Annahmeschluss am Mittwoch, 18.30 Uhr, abgegeben.

Zweimal gab es heuer bereits einen 6-fachen Lotto-Jackpot

Bei einem Solo-Haupttreffer warten heute jedenfalls 7 Millionen Euro, die im Weihnachtspot liegen und mit denen man sich reichlich Wünsche erfüllen kann.

Bei den bisherigen vier 5-fachen Jackpots gab es heuer ­allerdings nur in ­einem Fall einen Solo-Sechser, der nach Niederösterreich ging, bei einem zweiten teilten sich ein ­Tiroler und ein Steirer die Summe, zweimal ent­wickelte sich der 5-fache zum 6-fachen Lotto-Jackpot weiter.