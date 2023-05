Luftnotlage: AUA-Flieger nach New York musste notlanden

Der AUA-Flug OS 087 von Wien Schwechat nach New York geriet am Freitagabend westlich von Irland in eine Luftnotlage und musste umkehren.

Nervenaufreibende Momente auf einem Flug der Austrian Airlines am Freitag: Die Maschine vom Typ Boeing 767-300ER (OE-LAZ) hob um 16.30 Uhr Richtung New York JFK ab, doch über dem Atlantik gab es einen medizinischen Notfall an Bord, wie eine AUA-Sprecherin gegenüber dem Luftfahrtportal "Austrian Wings" bestätigte. Die Ursache für die erklärte Luftnotlage war zunächst unklar gewesen. Die "Alpha Zulu" musste jedenfalls umkehren und notlanden. Um 19.52 Uhr österreichischer Zeit setzte das Flugzeug sicher auf dem Flughafen der nordirischen Hauptstadt Belfast auf. Darüber ob die akuten gesundheitlichen Probleme einen Passagier oder ein Besatzungsmitglied betrafen, machten die Austrian Airlines keine Angaben.