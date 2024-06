Maibaum stürzte auf Apotheke: 12-Jähriger verletzt

Traditionell fand Sonntagmittag in Kirchdorf an der Krems das Maibaum-Umschneiden statt. Aufgrund einer Windböe stürzte der Baum aber nicht in die geplante Richtung und donnerte auf eine Apotheke. Dabei verletzte sich ein 12-Jähriger.

OÖ. Rund 100 Besucher versammelten sich Sonntagmittag am Stadtplatz in Kirchdorf an der Krems, um das traditionelle Maibaum-Umschneiden hautnah mitzuerleben. Die sommerliche Festveranstaltung verlief jedoch nicht ganz nach Plan. Denn exakt in dem Moment, in dem der Baum gefällt wurde, fuhr eine Windböe in den Stamm und änderte dessen Fallrichtung. Er kippte in Richtung der örtlichen Apotheke und krachte gegen die Fassade des Gebäudes.

Bub (12) von Seil verletzt

Dabei wurde das Glasvordach, die Reklametafel der Apotheke sowie ein Geländer schwer beschädigt. Außerdem durchtrennte der Maibaum ein über den Häusern gespanntes Stahlseil - im Winter wird daran die Weihnachtsbeleuchtung befestigt. Das Seil schnellte zurück und ein Ende erwischte einen 12-Jährigen am Fuß. Dabei erlitt er eine leichte Verletzung. Alle anderen kamen mit dem Schrecken davon.

Anschließend rückte die Feuerwehr an, räumte den gefallenen Baum weg und den Stadtplatz wieder auf. Unter anderem wurden die Reste des Glas-Vordachs der Apotheke entfernt und das Seil sowie die beschädigte Reklametafel abmontiert.

Organisatoren zeigen sich geschockt

Nach dem Vorfall meldete sich Sonntagnachmittag noch der ÖTB TV Kirchdorf 1884, der laut eigenen Angaben seit mittlerweile 35 Jahren für das Stadtmarketing das Maibaum-Aufstellen und -fällen organisiert, in einer Presseerklärung zu Wort. Der Schrecken sitzt ihnen jetzt noch in den Gliedern. So etwas sei noch nie passiert und man sei in erster Linie froh, dass es außer einer leichten Verletzung keine weiteren Schäden an Menschen gibt. Sachverständige würden den Vorfall jetzt genau untersuchen.