"Letzte Generation" stürmt Maibaum mitten in Graz

Aktivisten der "Letzten Generation" stürmten den Grazer Hauptplatz. Einer davon kletterte auf einen Maibaum.

In der Steiermark in Graz findet am Freitag der "Grazathlon", ein Hindernislauf durch die Innenstadt, statt.

Sturm des Hauptplatzes

Mitten im Programm stürmte eine Aktivist der "Letzten Genration" der Platz und kletterte auf einen Maibaum. In der Hand hatte er ein Megaphon.

MAIBAUMKRAXELN WÄHREND DES GRAZATHLONS



Wir erleben seit 11 Monaten eine durchschnittliche Erwärmung von über 1,5 Grad. Die letzten Wochen waren von Überschwemmungen geprägt. Deshalb nutzen wir heute die Chance vom Maibaum aus die Menschen mittels Megaphon und Flyer aufzurütteln. pic.twitter.com/gAZOw7kpMq — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) June 8, 2024

Botschaft der Letzten Generation

Mit dem Megaphon schrie er los: "Jeder, der das Problem jetzt nicht erkennt, belügt sich selbst! Die Zeichen sind eindeutig. Wir müssen jetzt handeln, bevor wir buchstäblich unter Wasser stehen. Es wird sonst zu spät sein!" Mitstreiter von ihm verteilten Flyer und hielten einen Banner in die Höhe mit der Überschrift: "Recht auf Überleben"