Mann verprügelte seine Ehefrau und flüchtete

Der 44-jährige Kroate konnte nach einer Fahndung festgenommen werden.

Ein 44-jähriger alkoholisierter Mann verletzte am Mittwochabend beim Nachhausekommen in die Wohnung in Villach seine 44-jährige Ehefrau (beide Kroaten), indem er sie wiederholt schlug und dadurch schwer im Kopfbereich verletzte.

Danach flüchtet der Mann mit seinem PKW. Er konnte im Zuge einer Fahndung von der Polizei in der Steiermark gegen 21:00 Uhr festgenommen und ins PAZ Villach überstellt werden.

Im Zuge der Ermittlungen konnte erhoben werden, dass der Mann in der Vergangenheit bereits wiederholt gewaltsam gegen seine Ehefrau und minderjährigen Kinder vorgegangen war. Gegen den Mann wurde ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Der Beschuldigte wird nach Abschluss der Ermittlungen der StA Klagenfurt zur Anzeige gebracht.