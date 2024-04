Ein Nachbarschaftsstreit sollte im Nobelbezirk Hietzing offenbar feurig und tödlich enden - bekannt ist bisher nur, dass es zu einer Explosion kam, der Mann lebensgefährliche Brandverletzungen erlitt und auch die Frau im Spital ist.

Wien. Soviel ist bisher über die Geschehnisse in der Auhofstraße bisher bekannt: Ein 49-jähriger Mann Österreicher soll seine Nachbarin aufgrund einer vorangegangenen Anzeige wegen Lärmbelästigung mit einem hölzernen Gegenstand im Stiegenhaus attackiert haben.

Unfassbar: in weiterer Folge soll der Angreifer seine Kontrahentin mit einer benzinähnlichen Flüssigkeit übergossen und versucht haben, die Frau anzuzünden. Ein unbeteiligter Zeuge versuchte den 49-Jährigen davon abzuhalten - was ihm auch gelang.

In der Zwischenzeit konnte das Opfer leicht verletzt flüchten. Da die Identität des Mannes bekannt war, stürmten Beamte der WEGA zu dessen Wohnung. Bereits im Stiegenhaus kam den Cops ein starker Benzingeruch entgegen. Trotz mehrmaliger Aufforderung herauszukommen, verblieb der Mann in seiner Unterkunft. Nach erfolgter Wohnungsöffnung kam es zur Explosion - und vor den Beamten stand der Verdächtige mit einem Messer i der Hand, mit dem er sich selbst Verletzungen im Kopf-und Halsbereich zugefügt hatte, und: sein Unterkörper stand voll in Flammen.

Nach Einsatz des Tasers konnte der Mann festgenommen werden. Der 49-Jährige hatte sich selbst angezündet und erlitt dabei, wie oe24 aus vertraulichen Quelle hörte, lebensgefährliche Brandverletzungen.

Der noch lodernde Brand in der Wohnung konnte durch die Berufsfeuerwehr Wien gelöscht werden. Der Angreifer kam ins AKH auf die Intensivstation für Schwerbrandverletzt, die Nachbarin, die es zum Glück nicht so schlimm erwischt hat, wurden ebenfalls in ein Spital gebracht.

Ermittlungen wegen Mordversuchs laufen.