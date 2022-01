Marco Pogo: In 8 Minuten zweimal in dieselbe Radarfalle

Punktlandung: Zwei Mal in acht Minuten fuhr Pogo exakt 17 km/h zu schnell.

Simmering. Der Arzt, Rocker, Chef der Bierpartei, Simmeringer Bezirksrat und – offenbar – rasende Kandidat für die Bundespräsidentenwahl Marco Pogo alias Dominik Wlazny schüttelt derzeit über sich selbst den Kopf: „Andere Leute fahren in die Karibik, ich fahre in acht Minuten zwei Mal ins selbe Radar.“

ich fahr in 8min 2x ins selbe Radar. pic.twitter.com/eBleEV8Q2J — Marco Pogo (@marcopogo666) January 22, 2022

Tatsächlich war er am 10. Jänner laut Anonymverfügung um 8.48 Uhr in der Simmeringer Rappachgase Richtung Krausegasse um exakt 17 km/h zu schnell in der 30er-Zone unterwegs. Nur acht Minuten später, um 8.56 Uhr, wurde er nochmals geblitzt – diesmal in Richtung Kopalgasse. Er fuhr wieder unter Einrechnung der Messtoleranz 47 km/h.