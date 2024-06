Mega-Hagel-Unwetter tobt über Österreich

In vielen Teilen Österreichs ist es gerade noch super heiß. Doch Achtung: Es zieht der Mega-Hagel über das Land hinweg.

Es sind unglaubliche Wetter-Extreme. Über 30 Grad - und dann kommt das Mega-Unwetter.

Massive Unwetter

In Teilen des Landes drohen am Sonntagnachmittag massive Unwetter mit Hagelbrocken von über 7(!) Zentimeter Durchmesser. Das ist so groß wie ein Tennisball und kann große Schäden anrichten.

So ist die Lage

Bis zum Abend können die Gewitter dann ganz Österreich bedrohen - nicht nur Teile des Landes. Das sind die größten Extreme aktuell in Österreich:

Wien : über 30 Grad - bis zu 36 Grad, aber auch schon erster, kurzer Regen

: über 30 Grad - bis zu 36 Grad, aber auch schon erster, kurzer Regen Niederösterreich : ein krasser Temperatursturz auf nur noch 23 Grad

: ein krasser Temperatursturz auf nur noch 23 Grad Niederösterreich (Waldviertel): Hier sind schon die ersten Superzellen eines Unwetters aktiv. Mit Hagel von bis zu 7 cm.

Großhagel mit 6-7cm Größe im Raum Dobersberg im Waldviertel im Zuge der ersten starken Superzelle heute.

???? Anita Schandl, Facebook/@skywarnaustria pic.twitter.com/qfPhhr0i0o — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 30, 2024

Im Vorfeld einer Kaltfront sind in den kommenden Stunden vor allem entlang der Nordalpen kräftige #Gewitter zu erwarten. Am Abend besteht im Nordosten regional die Gefahr von Sturmböen: https://t.co/5S1JGnbPXI — uwz.at (@uwz_at) June 30, 2024

Wer aktuell noch die Sonne genießt, sollte also vorgewarnt sein. Es kann zu plötzlichen Wetterumschlägen kommen.