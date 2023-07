Mega-Staus im Reiseverkehr

Wie befürchtet, kam es am Samstag bereits ab in der Früh zu Staus und Behinderungen auf Österreichs Hauptverbindungen sowie im benachbarten Ausland.

Die Schwerpunkte in Österreich lagen laut ÖAMTC in Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) zwischen Füssen und Nassereith und auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg. In Salzburg berichtete der ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler von langen Kolonnen auf der Tauern Autobahn (A10) Richtung Süden vor einer Baustelle zwischen Hüttau und Flachau und vor der Mautstelle St. Michael. In Kärnten mussten Urlaubende vor dem Karawanken Tunnel (A11) mehr als eine Stunde bei der Ausreise nach Slowenien warten. Auf der Zufahrt zum Formel 1 Grand Prix in Budapest führten mehrere Unfälle auf der Ost Autobahn (A4) im Baustellenbereich Bruck an der Leitha-Bruckneudorf zu mehr als sieben Kilometern Rückstau.

Stauschwerpunkte im benachbarten Ausland

Auf der Zufahrt zur Formel 1 in Ungarn kam es auf der M1, Verbindung Nickelsdorf-Budapest, vor mehreren Baustellenbereichen zu mehr als 35 Kilometern Kolonnenverkehr mit fallweisem Stillstand. In Slowenien standen die Kolonnen auf der A1 im Bereich Marburg mehr als zehn Kilometer zurück. In Bayern meldete unser "Fliegendes Auge vom Partnerclub ADAC" (Stauflieger) mehr als 15 Kilometer Stau Richtung München auf der A8 nach mehreren Unfällen im Bereich Chiemsee.

"Am kommenden Wochenende, dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg, werden die Hauptstrecken Richtung Süden noch deutlich stärker belastet werden", befürchtet ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler abschließend.