''Melden Sie sich bei Tinder an'': Satire-Account kontert Armin Wolf

ORF-Moderator Armin Wolf erklärte kürzlich auf Twitter, dass man mit 56 Jahren "schon mehr auf seine Lebenszeit" achte und er diese Lebenszeit weder "mit Verschwörungsmythikern", "noch mit Putin-Trollen, die Nato & Ukraine die Schuld am russischen Überfall geben und auch nicht mit 'Das Klima hat sich immer geändert'-Ignoranten", verbringen möchte. Er stellte klar: "Das blocke ich alles weg".

Auf seine Erklärung gab es viele Reaktionen. So stimmen ihm einige User zu: "Bisschen spät, aber weise Entscheidung", schreibt einer. "Keine Sorge. Das alles nervt schon mit 45..", versichert ein anderer User. Aber es gibt auch Kritik: "Auf Twitter Meinungen raushauen und sich dann beschweren, dass es dazu andere Meinungen gibt, die generell schon interessieren, aber nur solange sie zur eigenen Meinung passen", heißt es in einer Antwort auf den Tweet.

Also, es ist so. Mit 56 achtet man schon mehr auf seine Lebenszeit. Die mag ich weder mit Verschwörungsmythikern verbringen, noch mit Putin-Trollen, die Nato & Ukraine die Schuld am russischen Überfall geben und auch nicht mit „Das Klima hat sich immer geändert“-Ignoranten./1