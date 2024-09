Messerstecher am Reumannplatz verhaftet

Zwei junge Syrer überfielen am Quellenplatz einen Landsmann, verletzten ihn mit einem Messer und flüchteten mit dessen Handy.

Wien. Zu einer blutigen Auseinandersetzung im Hotspot-Bezirk Favoriten wurden Mittwochabend gegen 22.30 Uhr Beamte des Stadtpolizeikommandos alarmiert. Vor Ort trafen sie einen 23-jährigen Syrer an, der im Bereich des Quellenplatzes durch die Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und hernach in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Da es mehrere Zeugen des Vorfalls gab, konnten diese eine genaue Beschreibung zweier Tatverdächtiger abgeben. Die beiden Männer waren in Richtung Reumannplatz geflüchtet. Beamte der Polizeidiensthundeeinheit, die sich an der Sofortfahndung beteiligten, konnten die Gesuchten anhalten - einer der beiden war leicht verletzt. Unterstützt wurden sie von Beamten der Sondereinheit Wega und auch der Bereitschaftseinheit.

Im Nahbereich der beiden jungen Männer wurde ein Messer und ein Schlagring vorgefunden. Die 18-jährigen Syrer wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes vorläufig festgenommen. Der verletzte Angreifer wurde in ein Spital gebracht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wird er nach seinem Krankenhausaufenthalt in eine Justizanstalt gebracht. Der zweite Tatverdächtige befand sich zuletzt in polizeilicher Anhaltung.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.