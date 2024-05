Mit Zigarette eingeschlafen: 65-jähriger Grazer tot

Mann in Wohnung auf glosender Matratze entdeckt.

Ein 65-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Graz durch starke Rauchentwicklung nach einem Glimmbrand gestorben. Bewohner des Mehrparteienhauses hatten in der Früh wegen Rauchgeruchs die Einsatzkräfte verständigt. Als die Berufsfeuerwehr Graz die Wohnung öffnete, fand sie den Mann regungslos auf einer glosenden Matratze. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 65-jährigen Grazers feststellen. Laut Polizei war der Mann mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen.