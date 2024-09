Monteur (30) stürzt auf Dach von Aufzug in den Tod

Ein Monteur aus der Steiermark arbeitete am Mittwoch mit zwei Kollegen an der Demontage eines Personenliftes in einem mehrstöckigen Haus in Linz., als es zur Tragödie kam.

OÖ. Soviel ist bisher bekannt: Der 30-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg befand sich auf dem Dach des Aufzugs, der entfernt bzw. durch einen moderneren ersetzt werden soll. Als der Mann kurz nach 8.30 Uhr am Morgen allein auf der Dach-Plattform stand, raste der Aufzug aus noch unbekannter in die Tiefe - bis in den Keller! - und prallte dort ungebremst in den Boden. © foto kerschi × © foto kerschi × Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Arbeiters in dem Haus Linzer Makartstraße feststellen. Polizei und Arbeitsinspektorat ermitteln.