Bub (4) in Wohnung erstochen - Mutter festgenommen

Eine lebloses vierjähriges Kind ist am Sonntag gegen 7.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Favoriten von der Polizei aufgefunden worden.

Laut Landespolizeidirektion muss aufgrund der Verletzungen von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Die 29-jährige Mutter, die ebenso Verletzungen aufwies, wurde vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen zufolge wurde der vierjährige Bub erstochen. Zuvor wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten vom Vater des Kindes per Notruf zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses alarmiert. In den Räumlichkeiten wurden dann die Eltern und das leblose Kind vorgefunden. Durch den Notarzt konnte nur mehr der Tod des Kindes festgestellt werden. Weitere Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien.