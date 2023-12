Ein länderübergreifendes Kriminalrätsel beschäftigt die Kripo in NÖ und in Tschechien: In einer Schottergrube im Bezirk Gänserndorf wurde schon im März die Leiche eines Mannes gefunden. Jetzt wurde er identifiziert: Es handelt sich um einen verschwundenen Arbeiter aus Brünn, der ermordet wurde..

