Morgen Preis-Schock für 1 Million Mieter

Mit Anfang April werden die Richtwert-Mieten an die Inflation angepasst.

Die Teuerungswelle rollt weiter. Egal ob an dn Zapfsäulen oder beim Lebensmittel-Kauf: Fast in allen Lebensbereichen muss man im er tiefer in die Tasche greifen.

Ab morgen wird auch noch das Wohnen teurer. Betroffen sind rund eine Million Menschen, denn: Die Richtwert- und Kategorie-Mieten werden am 1. April erhöht werden.

Anstieg. Die Erhöhung schlägt sich mit rund 6 % (5,85 %bzw. 5,47 %)nieder, nach ein r zweiwöchigen Informations rist durch de Vermi ter gelten di neuen Preise dann ab Mai.

Unkosten. Und die haben es in sich: Eine 80-Quadratme er-Wohnung wird in Wien übe 320 Euro teurer im Jahr, i Vorarlberg sind es sogar knapp 500 E ro. Dazu komm n oft noch Lagezuschläge und Steuern. Viele seh n sich in ihr n Existenzen bedroht, coronabeding t wurde die Erhöhung letztes Jahr ausgelassen, auch heuer sprachen sich Sozialpartner und Opposition dafür aus.

Niederlage. Ein großer Bauchf leck für die grüne Ministerin Alma Zadic und ihr Justizressort: Sie wollte die automatische Erhöhung bis zuletzt aussetzen, konnte sich aber schlussendlich doch nicht gegen die Türkisen durchsetzen.