Motorrad-Fahrer (52) bei Aufprall tödlich verunglückt

Der 52-jährige Fahrer prallte gegen einen Verkehrszeichen und verstarb in Folge des Unfalls.

Einen tödlichen Motorradunfall hat es Donnerstagnachmittag kurz nach 13.00 Uhr in Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen in OÖ gegeben. Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Eferding war rechts von der Straße abgekommen, über das Bankett und zurück auf die Fahrbahn gefahren und dabei ins Schleudern geraten. Der Biker fiel von seinem Motorrad und krachte laut Polizei in ein Verkehrsschild. Ein Freund, der hinter ihm mit dem Motorrad unterwegs war, verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Außerdem leistete der Freund gemeinsam mit Passanten Erste Hilfe. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb der 52-Jährige noch an der Unfallstelle.