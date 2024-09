Motorradfahrer (64) in Tirol tödlich verunglückt

Der Deutsche kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Wiese.

Ein 64-jähriger Deutscher ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Motorrad in Erpfendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) tödlich verunglückt. Der Mann war laut Polizei auf der Erpfendorfer Straße (L 39) in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. In der angrenzenden Wiese verlor der Deutsche die Kontrolle über das Motorrad und überschlug sich mehrmals. Er blieb daraufhin im Bereich einer angrenzenden Unterführung regungslos liegen.

Unbeteiligte Fahrzeuglenker leisteten bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers Erste Hilfe, hieß es. Das Team des Notarzthubschrauber setzte die Reanimationsversuche fort - letztlich vergeblich. Der 64-Jährige aus dem Landkreis Rhein-Kreis Neuss verstarb noch an Ort und Stelle. Die Erpfendorfer Straße war im Bereich der Unfallstelle rund 20 Minuten lang komplett gesperrt und anschließend für eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar.