museum gugging setzt ein Zeichen für die Umwelt

Nach dem Museum Niederösterreich und dem Egon Schiele Museum ist das museum gugging nun der dritte Standort der NÖ Museum Betriebs GmbH, der die Zertifizierung zum Österreichischen Umweltzeichen erfolgreich durchlaufen hat.

Große Freude über das Österreichische Umweltzeichen: Sophie Mäusl (Projektleiterin), Magdalena Svoboda (Koordinatorin Standort), Ralf Eder (Haustechnik), Nina Ansperger (künstlerisch-wissenschaftliche Leiterin) v.l. n.r. © NÖ Museum Betriebs GmbH, Florian Müller ×

„Ab 2025 wird das museum gugging zu hundert Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern versorgt. Der Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln wird laufend erhöht und der bereits große Anteil an wassersparenden Sanitäranlagen weiter verbessert. Wir verzichten auf Heizanlagen in Außenbereichen und bewirtschaften unseren Garten ökologisch“, zählt Projektleiterin Sophie Mäusl konkrete Maßnahmen auf. Neben einem umfassenden Mülltrennungskonzept und der Anschaffung nachhaltiger Reinigungsmittel, Büromaterialien und dem sorgfältigen Einsatz von Drucksorten sind auch Mitarbeiter und Besucher gefragt: „In allen unseren Kommunikationskanälen machen wir auf die bequeme und klimafreundliche Anreise zum museum gugging aufmerksam. In nur 30 Minuten ist man von Wien Heiligenstadt mit regelmäßigen Busverbindungen bei uns.“

Im Nachhaltigkeitskonzept werden Besucherfreundlichkeit,Serviceorientierung, Barrierefreiheit, Inklusion und Zweisprachigkeit für das Haus definiert. „Da war die Zertifizierung mit dem Österreichischen Umweltzeichen nur ein weiterer logischer Schritt", freut sich Geschäftsführer Matthias Pacher, der besonderen Wert bei der Fortbildung und Vernetzung zu Nachhaltigkeitsthemen setzt im Rahmen seiner nachhaltigen Betriebsführung.

„Die Auszeichnung mit dem von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Österreichischen Umweltzeichen ist auch ein Auftrag. In einem Kunstmuseum, das Raum für den Diskurs über Gesellschafts- und Zukunftsthemen bietet, werden wir weiter täglich ambitioniert an der Verbesserung der Nachhaltigkeit in unserem Haus arbeiten“, ist auch Nina Ansperger von der Bedeutung der Zertifizierung überzeugt.