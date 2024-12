Musik-Fan im Stadtpark verprügelt und in den Wienfluss gestoßen

Opfer sinnloser wie völlig überraschender Gewalt wurde ein 39-Jähriger, der im Stadtpark auf den Treppen zum Wienfluss sitzend von zwei Männern überfallen, grün und blau geprügelt und ins eiskalte Wasser gestoßen wurde.

Wien. Der beängstigende Vorfall ereignete sich Samstagabend: Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt vor Ort eintrafen, fanden sie das Opfer vollkommen durchnässt und mit Schürfwunden, Rötungen sowie Schwellungen im Gesicht vor. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Prellungen am ganzen Körper in ein Spital gebracht.

Doch was war passiert? Der Mann, ein 39-jähriger Rumäne, gab an, auf den Stiegen beim Wienfluss über einen offenbar mit seinem Handy verbundenen Lautsprecher Musik gehört zu haben, als ihm plötzlich zwei Unbekannte das Mobiltelefon entrissen und es in hohem Bogen in den Fluss warfen.

Einer der Angreifer habe dem Musik-Fan dann auch seinen Lautsprecher weggenommen. Als das Opfer die Bluetooth-Soundbox zurückforderte, hätten die beiden begonnen auf ihn einzutreten, ihn zu schlagen und ihn schließlich die Treppen hinunter in den Wienfluss gestoßen. Als der 39-Jährige im Wasser wieder auf die Beine kam und sich zurück ans Ufer schleppte, bewarfen die beiden ihn mit Steinen und drängten ihn erneut mit Gewalt in den Wienfluss - der dort rund einen halben Meter tief ist - zurück.

Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Täter mit dem Lautsprecher des Rumänen in unbekannte Richtung. Eine Fahndung im Nahbereich durch die Polizei verlief leider negativ.