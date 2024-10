Mutter in Wien von Sohn (22) mit Pistole bedroht

Im Zuge eines Streits zückte der junge Mann gegenüber seiner Mutter plötzlich eine Pistole.

Ein 22-jähriger Mann ist Montagfrüh in Wien-Floridsdorf in der Nähe der Brünner Straße festgenommen worden, weil er seine Mutter mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Im Zuge eines Streits beschädigte er zuerst Gegenstände in der Wohnung und zog dann die Waffe. Als er die Flucht antrat, alarmierte die Frau die Polizei. Der Mann wurde bei einer Bushaltestelle in der Nähe von der Sondereinheit Wega festgenommen, die Waffe hatte er laut Polizei nicht mehr bei sich.

Die Festnahme des Serben erfolgte wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der junge Mann auf freiem Fuß angezeigt.