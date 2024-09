Nach Foto auf Instagram-Hängebrücke: Bulgare (34) im Zillertal vermisst

Von dem 34-Jährigen fehlt seit Samstag jede Spur.

Verzweifelt warten Familie und Freunde von Aleks auf ein Lebenszeichen des 34-jährigen Bulgaren. Der Wanderer ist seit Samstag verschwunden. Seit Auto wurde im Bereich des Schlegeis Stausees im Zillertal entdeckt.

Foto auf bekannter Brücke

Doch von dem 34-Jährigen fehlt bisher jede Spur. Sein letzter Kontakt: Aleks schickte der Familie ein Foto von sich auf der bekannten Hängebrücke bei der Olpererhütte in Ginzling. Ein sehr beliebtes Instagram-Fotomotiv. Denn eigentlich befindet sich die Brücke in nur ein paar Metern Höhe. Doch von der richtigen Seite fotografiert, wirkt es, als ob sie sich in einer schwindelerregenden Höhe befindet.

Seit dem spektakulären Foto von sich, war Aleks allerdings wie vom Erdboden verschluckt. Am Samstag meldeten seine Angehörigen ihn deshalb bei der Polizei in Schwaz schließlich als vermisst. Seither suchen Einsatzkräfte nach dem Bulgaren. Eine Suche der Alpinpolizei ist ist auch heute im Gange. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, in dem Bereich aufmerksam zu sein und mögliche Hinweise zu melden.