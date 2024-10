Nachbarschaftsstreit in Favoriten: Pole zückt Waffe

Renovierungsarbeiten eines Nachbarn (40) brachten einen Polen (56) so auf die Palme, dass er in einem Stiegenhaus in Wien-Favoriten mit einer Schusswaffe drohte.

Wieder einmal ein Polizei-Einsatz im Wiener Hotspot-Bezirk Wien-Favoriten. Dieses Mal wurde aber kein Messer gezückt - sondern gleich eine Schusswaffe. Renovierungsarbeiten zu laut Ein 56-jähriger Pole fühlte sich Samstagabend durch die Renovierungsarbeiten seines Nachbarn (40) dermaßen gestört, dass er ausrastete und ihn im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses im 10. Bezirk mit einer Schusswaffe bedrohte. © Getty × WEGA rückte aus Der Nachbar alarmierte die Polizei - das Stadtpolizeikommando Favoriten rückte gleich mit der Sondereinheit WEGA an. Der schießwütige Pole wurde in seiner Wohnung gestellt und auch vorläufig festgenommen. Gegen ihn bestand bereits ein Waffenverbot - was wohl offensichtlich ihn wenig beeindruckte. Als er sich wieder beruhigte, wurde er von der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Die Waffe - eine Schreckschusspistole - freilich vorher abgenommen.