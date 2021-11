Neue Bilder der Backstage-Party: So feierten die Politiker

Nach der „Licht ins Dunkel“-Gala feierten Politiker und Promis im ORF-Zentrum ausgelassen, ohne Abstand und Maske – und das, während sich Österreich im Lockdown befindet.

Nach der „Licht ins Dunkel“-Gala wurde im ORF-Studio scheinbar noch ausgiebig gefeiert, wie diverse Fotos und Videos im Netz zeigen. Darauf zu sehen sind unter anderem Bundespräsiden Van der Bellen, Kanzler Schallenberg und Vizekanzler Kogler, einige Minister und Landeshauptleute. Schon während der Show wurde ohne Mindestabstand geschunkelt und geklatscht, doch nach der Gala ging es scheinbar backstage weiter.

Für Aufregung sorgen die Aufnahmen deswegen, weil sich ganz Österreich derzeit im Lockdown befindet. Das heißt, auch Veranstaltungen sind verboten. Die Politiker waren eigentlich vom ORF eingeladen worden, um am Spendentelefon Spenden zu lukrieren.

Kanzler laut FPÖ rücktrittsreif

Die FPÖ hat sich am Freitag erbost über die "Licht ins Dunkel"-Gala am Mittwochabend gezeigt - da dort Mitglieder der Bundesregierung mitten im Lockdown ohne Maske und Abstand und "ohne Genierer" gefeiert hätten. Wiens Parteichef Nepp ortete "Sinnbild der Pflanzerei". Wenn die Bundesregierung so "fetzendeppert" sei, und das Feiern vor einem Millionenpublikum zelebriere, dann dürfe man sich nicht wundern, wenn die Leute auf die Straße gehen würden - oder sich in Hinterzimmern von Lokalen ein Bier genehmigen. Die FPÖ sei gegen den Corona-Lockdown, bekräftigte Nepp. Darum kritisiere man auch die bei der Gala gezeigte "Scheinheiligkeit" der Regierung.