Neue Vogelgrippe ist leichter auf Menschen übertragbar

Die gegenwärtig in Europa und Asien grassierende Vogelgrippe könnte Experten zufolge leichter auf den Menschen übertragen werden. Hintergrund sei eine hohe Zahl von Virus-Varianten, sagte die Chefin der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE), Monique Eloit, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Dieses Mal ist die Situation schwieriger und riskanter, weil mehr Varianten auftauchen, was es schwieriger macht, sie zu verfolgen."

Allerdings träten Fälle beim Menschen üblicherweise nur sporadisch auf, da ein enger Kontakt für eine Übertragung notwendig sei. Zwischen Oktober und der Ende Dezember haben 15 Staaten - darunter Österreich - Ausbrüche der Vogelgrippe gemeldet. Nach einem Infektionsfall bei einem Schwan im oststeirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist Ende Dezember auch bei fünf toten Hühnern eines Hobby-Betriebs im Bezirk Leibnitz die Geflügel-Pest mit dem Virustyp H5N1 festgestellt worden. Die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde hat den betroffenen Bestand amtlich gesperrt und die Tötung der übrigen zehn Hühner angeordnet.

Tote Vögel umgehend melden

Die Geflügel-Pest ist für Vögel stark krankmachend und führt oft zu vielen Todesfällen, besonders in Hausgeflügelbeständen. Der neue Fall bestätige den Zusammenhang mit dem Wintervogelzug. Europa sei deshalb einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt, besondere Vorsicht sei nötig. Unter anderem sollten alle Stallungen und Gehege, in denen Geflügel gehalten wird, nur nach gründlicher Reinigung und Desinfektion des Schuhwerks bzw. mit ausschließlich dort verwendeter Schutzkleidung und Überschuhen betreten werden. Tote Wildtiere wie Wasservögel und Raubvögel sollen auch umgehend den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden gemeldet werden. Die entdeckten Tiere sollen am Fundort liegen gelassen werden. Die Bergung und weitere Untersuchungen werden von der Behörde veranlasst.