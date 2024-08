Neustifter Kirtag: Teenagerin soll Opfer von Sexualdelikt geworden sein

Unfassbare Szenen sollen sich am Freitagabend auf dem Neustifter Kirtag zugetragen haben.

Wie die Polizei oe24 auf Nachfrage bestätigte, werde derzeit aufgrund eines vermeintlichen Sexualdelikts an einer Teenagerin ermittelt. Da jedoch aufgrund des allgemeinen Zustands des Opfers noch keine Niederschrift erfolgen konnte, äußerte sich die Polizei weder zum Alter der Personen, noch zu angeblichen Tathergang. "Die Ermittlungen sind zugange"; teilte die Polizei mit.

Angeblich sollen zwei Freundinnen am Freitagabend gemeinsam auf dem gut besuchten Fest im Wiener Nobelbezirk unterwegs gewesen sein. Als die beiden in einen Promi-Heurigen wollten, sollen sie laut Medienberichten von einem Security-Beamten getrennt worden sein. Angeblich soll eine der Freundinnen vom übereifrigen Security zu Boden gestoßen worden sein, während die andere ins Innere kam. Auf der Suche nach ihrer Freundin verließ sie wohl das Lokal wieder und soll draußen von einem Mann in eine Nebengasse gezerrt worden sein, wo es angeblich zur Sexualstraftat kam.

Medienberichten, wonach es sich um eine 18-Jährige handeln soll, die vergewaltigt wurde, dementierte die Behörde zunächst. Allerdings sei eine Anzeige aufgegeben worden und die Teenagerin sei zur Untersuchung ins AKH gebracht worden.