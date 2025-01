11,8 Mio. Euro fließen in die "NÖ Wohnassistenz"

Der "Verein Wohnen" bietet mit der "NÖ Wohnassistenz" eine wichtige Unterstützung für Wohnungssuchende in Niederösterreich.

Die "NÖ Wohnassistenz" wird bis 31. Dezember 2028 verlängert. Im Rahmen dieser Sonderaktion wird Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, eine Notfallwohnung zur Verfügung gestellt. In der Folge werden sie durch Sozialarbeit des "Vereins Wohnen" betreut und in ein selbstständiges Wohnen begleitet.

Sinn und Zweck hinter der Wohnassistenz ist der gelungene (Wieder-) Einstieg in ein gesichertes Mietverhältnis. "Seit dem Start 2006 der NÖ Wohnassistenz konnten über 5.200 Menschen in 2.300 Wohnungen mit Wohnraum versorgt werden. Für die Umsetzung der 'NÖ Wohnassistenz' sowie der Erstberatung wird ein Fördervolumen von insgesamt 11,8 Millionen Euro bereitgestellt, aufgeteilt auf die Jahre 2025 bis 2028", so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Erstberatung erfährt deshalb eine Erweiterung, die neben telefonischen Hilfestellungen auch regelmäßige Informationstage in den Bezirken sowie Schulungen zur Wohnkompetenz umfasst. "Beim Verein Wohnen werden die Menschen in ihrer konkreten Lebenssituation abgeholt, Lebensperspektiven geklärt und kostenlos telefonisch erstberaten. Im letzten Jahr haben 2.200 Haushalte die Beratung in Anspruch genommen", erklärte Ingrid Neuhauser, Geschäftsführerin von Verein Wohnen.