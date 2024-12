14-Jähriger zündet Böller in Innenhof - schwer verletzt

Der Jugendliche wurde von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht.

In Wiener Neustadt ist am Nachmittag des Heiligen Abends ein 14-Jähriger durch einen Böller schwer verletzt worden, der in einer Hand des Burschen explodiert war. Angehörige brachten den Jugendlichen ins Krankenhaus, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Stephanitag. Ermittlungen zum Erwerb des Knallkörpers laufen.

Der Bursche soll im Innenhof einer Wohnhausanlage im Stadtgebiet von Wiener Neustadt mehrmals versucht haben, den Böller mittels Feuerzeug zu zünden, so die Polizei. Dabei geschah der Unfall.