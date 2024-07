160 Feuerwehrleute bei Bauernhof-Brand im Einsatz

Auf dem Vierkanter war nach Angaben des Bezirkskommandos ein Nebengebäude in Flammen gestanden.

Aschbach. Ein Brand auf einem abgelegenen Bauernhof in Aukental in der Marktgemeinde Aschbach-Markt (Bezirk Amstetten) hat am Sonntagabend 160 Helfer von zehn Feuerwehren gefordert. Auf dem Vierkanter war nach Angaben des Bezirkskommandos ein Nebengebäude in Flammen gestanden. Das Wohnobjekt wurde geschützt. Verletzt wurde niemand, auch Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die Feuerwehren hatten einen Pendelverkehr eingerichtet, um Löschwasser zu dem Bauernhof zu bringen. Die Brandbekämpfung erfolgte unter schwerem Atemschutz.