Der hintere Lenker, ein 33-jähriger Mann, war beeinträchtigt unterwegs. Ihm wurde Blut abgenommen.

Ein fürchterlicher Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Ostautobahn in Göttlesbrunn-Arbesthal, Bezirk Bruck an der Leitha. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See war auf der A4 Richtung Ungarn unterwegs.

Aus noch unbekannter Ursache prallte er mit seinem Auto ins Heck eines Pkws, den ein Ungarn (41) lenkte, der Mann war auf der Stelle tot. Im Gegensatz dazu blieb der 33-Jährige laut seinen eigenen Aussagen unverletzt. Er wurde aber nach dem Unfall vom Rettungsdienst versorgt.

Blutprobe abgenommen

Vom Amtsarzt wurde aufgrund mehrerer Symptome eine Beeinträchtigung des 33-Jährigen festgestellt und eine Blutabnahme durchgeführt. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache werden Polizeiangaben zufolge fortgesetzt.